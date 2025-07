Sinner campione di Wimbledon: "È un sogno. Dopo Parigi non era facile". E Alcaraz gli rende omaggio

Poi l'azzurro passa ai ringraziamenti: "Devo dire grazie ai miei genitori, al mio team. Un grazie speciale a mio fratello che oggi è venuto qui perché non c'è la Formula1" (contrariamente a quanto era successo in finale a Roma, ndr). Nel corso del discorso finale c'è stato spazio anche per un ricordo della finale del Roland Garros persa dopo aver sprecato 4 match point: "A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma alla fine non importa come vinci o come perdi: nei tornei importanti soprattutto bisogna azzerare il passato e continuare a lavorare. È uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo. L'ultimo game ho servito molto bene, ne sono molto contento. Al meglio dei 5 ogni momento può cambiare la partita". In chiusura anche spazio per scherzare su un tappo di Champagne finito in campo durante il match. "Una cosa che può accadere solo a Wimbledon, ecco perché è così bello giocare qui. È un torneo molto dispendioso. Anche se posso venire a giocare qui da membro spero di poter continuare ancora a lungo a girare il mondo per la mia carriera".