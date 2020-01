MotoGP, Ducati mostra la nuova Desmosedici GP20

La Ducati è la prima delle squadre della MotoGP a mostrare la sua nuova arma per la stagione 2020. Lo ha fatto nel cuore di Bologna alla presenza dei piloti ufficiali, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, e dell'intero staff tecnico e dirigenziale capitanato da Gigi Dall'Igna e Claudio Domenicali. La Desmosedici GP20 non sembra discostarsi troppo dal passato, anche se le maggiori novità, come sempre, sono nascoste dal vestito. Ducati, svelata la GP20 di Dovi e Petrux















La nuova Desmosedici è la prima MotoGP del 2020 a mostrarsi.





















LA SCHEDA TECNICA

Motore: 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica con

doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro.

Cilindrata: 1.000cc

Potenza massima: oltre 250 cv

Velocità massima: oltre 350km/h

Trasmissione: Ducati Seamless Transmission. Trasmissione finale a catena.

Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e

sotto farfalla. Farfalle controllate da doppio sistema Ride By Wire

Carburante: Shell Racing V-Power

Lubrificante: Shell Advance Ultra 4

Scarico: Akrapovič

Trasmissione finale: Catena D.I.D

Telaio: Doppio trave in lega di alluminio

Sospensioni: Forcella rovesciata Öhlins con foderi in carbonio ed ammortizzatore

posteriore Öhlins, con regolazione di precarico e freno idraulico in compressione ed

estensione.

Elettronica: centralina Magneti Marelli programmata con Software Unico Dorna

Pneumatici: Michelin, su cerchi anteriore e posteriore Ø17"

Cerchioni: Marchesini in lega di magnesio

Impianto frenante: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio da 340mm con pinze

a quattro pistoncini. Disco posteriore singolo in acciaio con pinza a due pistoncini

Peso a secco: 157 kg