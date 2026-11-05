MotoGp, Domenicali: "Stagione partita male ma ci abbiamo creduto"

"È stata una stagione straordinariamente emozionante fin qui. Abbiamo cominciato con una grandissima difficoltà anche perché Marc Marquez che non era a posto per le conseguenze dell'infortunio dello scorso anno con Bezzecchi. Abbiamo saltato due gare. Ci siamo trovati con 102 punti di svantaggio al Mugello. E poi la stagione sembrava irrimediabilmente compromessa, ma non lo era per Marc e per la squadra che ci hanno creduto, hanno cominciato a far bene. C'è stata anche un po' di fortuna perché i nostri avversari hanno avuto un po' più di problemi rispetto a quanto ci aspettavamo". Così l'ad di Ducati Corse, Claudio Domenicali, ai microfoni di Sky Sport fa un bilancio sulla stagione di MotoGp.