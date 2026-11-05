MotoGp, Domenicali: "Stagione partita male ma ci abbiamo creduto"

05 Nov 2026 - 15:13
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"È stata una stagione straordinariamente emozionante fin qui. Abbiamo cominciato con una grandissima difficoltà anche perché Marc Marquez che non era a posto per le conseguenze dell'infortunio dello scorso anno con Bezzecchi. Abbiamo saltato due gare. Ci siamo trovati con 102 punti di svantaggio al Mugello. E poi la stagione sembrava irrimediabilmente compromessa, ma non lo era per Marc e per la squadra che ci hanno creduto, hanno cominciato a far bene. C'è stata anche un po' di fortuna perché i nostri avversari hanno avuto un po' più di problemi rispetto a quanto ci aspettavamo". Così l'ad di Ducati Corse, Claudio Domenicali, ai microfoni di Sky Sport fa un bilancio sulla stagione di MotoGp.

Poi su Bagnaia: "Continuo a pensare che a Pecco non manchi nulla né di talento né di rapporto con la squadra - aggiunge - Non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa. A me piace ricordare il Pecco del 2023 e le 11 gare vinte nel 2024. Sono straordinariamente legato a lui. A volte le corse sono fatte così: ci si incastra. Magari farà un risultato straordinario nelle ultime tre gare. Sarebbe il modo migliore per chiudere degnamente questa storia bellissima che ha dato a lui e noi due titoli mondiali". 

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