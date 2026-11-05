Cristiano Ronaldo si ritira, il ct Jesus: "Sua decisione, volevo restasse"

05 Nov 2026 - 15:49
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© italyphotopress

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"È una sua decisione. Avevamo già avuto modo di parlarne prima della prima convocazione. Gli avevo chiesto di restare, di rimanere con me perché avevo bisogno che mi stesse accanto, ma devo accettare la sua scelta", così Jorge Jesus ha commentato la decisione di Cristiano Ronaldo di non giocare più con la maglia del Portogallo. 

Il ct e CR7 non si erano lasciati bene durante l'ultima sosta: Ronaldo, una volta capito di essere destinato alla panchina per la seconda partita di fila, ha lascito il ritiro e rotto con Jesus.

Il tecnico poi lo riempie di elogi per la straordinaria carriera: "È un punto di riferimento a livello mondiale, un punto di riferimento per il Portogallo, un punto di riferimento per la Nazionale. È un giocatore che, in tutti questi anni, ha dato molto alla Nazionale. È un simbolo per i giovani portoghesi. La maggior parte dei suoi tifosi sono giovani. Ho avuto l'opportunità di condividere l'esperienza di lavorare con lui per un anno all'Al Nassr . Perciò, sarà sempre un punto di riferimento per la nostra Nazionale, per il nostro popolo, per la nostra storia."

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