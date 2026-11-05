Frosinone, Birligea: "Possiamo fare grandi cose"

05 Nov 2026 - 15:32
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Il Frosinone non ha intenzione di fermarsi e il centravanti Daniel Birligea lancia il guanto di sfida in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato. "Siamo giovani, forti e possiamo fare grandi cose", suona la carica l'ex Steaua Bucarest. Dopo i quattro risultati utili di fila e le cinque vittorie consecutive allo Stirpe, i ciociari cercano conferme anche lontano da casa con l'obiettivo di proseguire la propria marcia nei piani alti della classifica. L'attaccante rumeno, principale candidato a raccogliere l'eredità dell'infortunato Raimondo, è pronto a non far rimpiangere il vicecapocannoniere della Serie A: grinta, corsa e spirito di sacrificio le armi con cui vuole affrontare la difesa rossoblù. E sulle possibili contromisure degli avversari non ha dubbi: "Sono loro a doversi preoccupare perché noi stiamo andando alla grande". Sulla partita con il Cagliari ha le idee chiare. "Sicuramente sarà difficile, ma dobbiamo restare concentrati - sostiene Birligea - L'avvio di stagione è stato molto buono e vogliamo continuare su questa strada. Non importa chi è titolare o chi entra dalla panchina, dobbiamo essere un gruppo, come facciamo dopo ogni gol quando ci andiamo ad abbracciare tutti insieme". Birligea, già 2 gol in soli 93' spalmati in 5 gare, è carico. "Come ho già detto, io sono un giocatore che dà l'anima - aggiunge il centravanti - Corre e fa a sportellate. Sono pronto a tutto. Ho sempre vissuto per il gol, fin da bambino mi sono messo davanti la porta e non sono andato più via da lì. Poi ho capito che l'attaccante deve lavorare per la squadra, proteggere palla e via dicendo. Per fortuna ho anche caratteristiche atletiche, quindi posso andare anche in profondità". Il centravanti rumeno non teme le contromisure che possano assumere dalle avversarie con il passare delle giornate. "Abbiamo il nostro gioco, sta andando benissimo e continueremo così - sottolinea Birligea - Se noi stiamo andando bene perché dobbiamo cambiare? Sono le avversarie a doverci temere e fare qualcosa di diverso". A Cagliari volerà un Frosinone sulle ali dell'entusiasmo e di un sorprendente sesto posto a quota 20. Il tecnico Alvini cambierà poco rispetto al match vinto col Frosinone. In difesa dovrebbe rientrare il terzino destro Oyono, al centro solito ballottaggio Monterisi-Cittadini. Come detto al centro dell'attacco Birligea è in vantaggio su Bobcek per sostituire Raimondo. Ancora assente Grillitsch.

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