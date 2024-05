MotoGP Catalogna, Martin: "Dato tutto, ma Bagnaia ha vinto con esperienza"

gp catalogna

Lo spagnolo si arrende a Bagnaia e ammette: "Sapevo sarebbe stata difficile dalla settima posizione"

Jorge Martin ha dato tutto nel GP di Catalogna, sesta tappa stagionale della MotoGP, ma si è dovuto arrendere a Francesco Bagnaia. Una gara condotta a denti stretti dallo spagnolo, col secondo posto che comunque lo lascia soddisfatto e primo in classifica iridata: "Sapevo sarebbe stato difficile iniziare dalla settima posizione, ma sono riuscito a fare bene la prima curva per essere quarto e poi sono stato a mio agio. Ho dato tutto, ho cercato di fare pressione a Bagnaia, ma è stata complicata".

"Ora aspettiamo la prossima. È stata una bella gara, oggi abbiamo fatto uno step avanti importante. Ho spinto forse un po' troppo, Pecco invece ha risparmiato riuscendo a mantenere il passo. È stata una vittoria d'esperienza per lui" ha detto il leader del mondiale.

MARQUEZ: "CONTENTO PER IL TERZO POSTO"

Terzo posto per Marc Marquez, al termine di una grande rimonta dal 14° posto in griglia: "Ho scelto la soft, sapevo fosse rischioso, ma era l'unica soluzione per poter attaccare sin dall'inizio. Ho cominciato non al massimo, ma passo dopo passo ho gestito le gomme e appena ho potuto ho superato. Ci sono riuscito, mi spiace per Espargaro perché era l'ultima qui per lui, ma sono contento del terzo posto in un circuito così difficile".

ACOSTA: "MOTO COMPETITIVA, SPERIAMO NEL MUGELLO"

Caduto da secondo e rimessosi in sella, Pedro Acosta ha chiuso 13°: "Abbiamo avuto dei problemi ed è difficile spiegare perché sono caduto. Abbiamo avuto una moto molto competitiva per tutto il weekend, speriamo sia così anche al Mugello. Stavo cercando di gestire la gomma dietro, la scelta non è stata sbagliata. Ma la vita è così...".