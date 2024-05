MotoGP, Espargaro: "Voglio godermi questo weekend"

LE PAROLE

Soddisfatto anche Jorge Martin: "Giornata molto buona, il passo è fantastico"

© Getty Images È un Aleix Espargaro sorridente quello che si presenta ai microfoni dopo le prequalifiche del GP di Catalogna, il giorno dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione: "Sono tranquillo, ho preso la decisione giusta e ora c’è solo da divertirsi, anche se girando pensavo a quanto mi mancherà l’Aprilia l’anno prossimo - le parole del pilota a Sky -. È bello finire la carriera divertendosi e lottando per i primi posti. Non ho nessun ripensamento, sono al 100% convinto di aver preso la decisione giusta. Voglio stare con la mia famiglia, sono ancora giovane e voglio ancora andare in moto, ma lo stress e il calendario sono un po’ troppo per me… Mi sento un pilota già ritirato, ma con una moto fortissima, è una bella sensazione. È un bel weekend e voglio davvero godermelo".

MARTIN: "CONTENTO, IL PASSO È FANTASTICO"

Soddisfatto anche Jorge Martin, nonostante il 6° tempo finale: "Sono contento, è stata una giornata molto buona, il passo è fantastico. Abbiamo provato mosse interessanti su una pista in cui di solito soffriamo. Sono molto contento anche per Aleix. La stabilità in frenata di questa moto mi aiuta tanto".

BINDER: "SONO ANDATO FORTE, QUANDO SONO RIMASTO IN PISTA..."

Due cadute, ma anche un ottimo 2° tempo per Brad Binder: "Tutte le volte che sono riuscito a stare in pista sono andato forte. Ho fatto un errore nella prima caduta, mentre la seconda è stata una questione di gomma, sono caduto praticamente subito con la dura. Non è stata una sessione spettacolare, ma sapevo di poter essere veloce".

RINS: "CONTENTO DEL LAVORO CHE STIAMO FACENDO"

Finalmente un sorriso anche per Alex Rins, 9° con la sua Yamaha: "Sono contento perché siamo andati diretti al Q2, ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto. Nel pomeriggio abbiamo fatto un cambio drastico di setup che mi ha aiutato, abbiamo lavorato tanto per la Sprint. Le cose che stiamo provando in generale funzionano, sia io che Fabio ci troviamo un po’ meglio. Stiamo lavorando tanto sull’elettronica, io dò sempre il 100%".