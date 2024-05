MotoGP Catalogna, Espargaro: "Ho aspettato l'errore di Pecco"

LE PAROLE

Il pilota Aprilia dopo il trionfo nella Sprint Race a Montmelò: "È bello far show davanti, ma serve anche la testa..."

© Getty Images Aleix Espargaro si gode il trionfo nella Sprint Race del GP di casa: "È bello andar forte, stare davanti e fare show, ma la cosa importante è arrivare in fondo - l'analisi del pilota Aprilia a Sky -. Serve la testa, quando ho visto i tempi di quelli davanti ho pensato che fosse un passo senza senso, infatti poi hanno cominciato a fare qualche errore. Quando sono arrivato vicino a Pecco ho solo provato a rimanere lì, intorno al mezzo secondo, aspettando che facesse un errore e alla fine l'ha fatto. Non lo avevo mai visto così cattivo e incisivo il sabato, si sarebbe meritato la vittoria".

MARQUEZ: "DEVO LAVORARE SULLA QUALIFICA"

Felice Marc Marquez, che però pensa già a come migliorarsi: "Andavo forte dopo aver perso un pezzo d'ala in partenza, dobbiamo capire perché. Ci sarà sicuramente tanto lavoro per il team. La rimonta? Continuo ad andare più forte con gomma usata che nuova, devo lavorare su questo perché non posso sempre perdere così tanto nel time attack".

ACOSTA: "UN PO' TROPPO OTTIMISTA ALL'INIZIO"

Terzo gradino del podio per Pedro Acosta: "Siamo stati un po' troppo ottimisti all'inizio, ho scaldato come un matto la gomma posteriore e a un certo punto non riuscivo più a raffreddarla. È tutta esperienza comunque, più informazioni per la gara di domenica. La gara oggi è andata bene, la partenza anche, che di solito è il nostro punto debole. Siamo sopravvissuti a una gara difficile".

MARTIN: "SOFFRO TROPPO QUANDO INSEGUO"

Sprint complicata per Jorge Martin: "Come passo sono tra i migliori, il 7° posto di partenza non è il massimo, ma non ho scuse perché a un certo punto ero anche davanti ad Aleix che poi ha vinto. Devo capire perché soffro così tanto quando inseguo gli altri. Ho provato a portare a casa il massimo, è stata una giornata negativa, speriamo che domenica vada meglio. Dobbiamo fare la nostra gara, partire bene e dare il 100% tenendo bene le gomme per la fine. Siamo in 5 o 6 che possiamo lottare per la vittoria, sarà una bella battaglia".