MotoGP: calvario finito per Marquez, a Le Mans torna a correre

Marc Marquez torna in pista: lo spagnolo della Honda ha annunciato che correrà nel weekend a Le Mans. L'ex campione del mondo ha finalmente recuperato dalla frattura del 1° metacarpo rimediata a Portimao, prima gara dell'anno, nell'incidente con Oliveira. "Sono davvero felice di tornare. Prima di tutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli delle ultime settimane. Ovviamente come pilota vuoi sempre tornare il prima possibile, ma con un infortunio come questo era davvero importante guarire bene. Ora sono qui e sono completamente concentrato sulla guida, non ho preoccupazioni per l'infortunio poiché è completamente guarito. Vediamo cosa porta il GP di Francia e, cosa più importante, lavoriamo al massimo", le parole del numero 93.