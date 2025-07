MotoGP Repubblica Ceca: Marquez domina le prequalifiche sul bagnato, Bagnaia dovrà inseguire dal Q1

È stato ancora una volta Marc Marquez il pilota più veloce nelle prequalifiche del GP di Repubblica Ceca, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo della Ducati, che aveva già dominato le prime libere in mattinata, ha fatto il vuoto anche nel pomeriggio di Brno, in un turno corso interamente con gomme da bagnato, chiudendo in 2’03’’935. Alle sue spalle un mago della pioggia come Johann Zarco con la Honda LCR (+ 0’’469), seguito dalla Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+ 0’’530) e dalle due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi (+ 0’’557) e di Jorge Martin (+ 0’’721), che al rientro dopo il lungo infortunio si conquista dunque l'accesso diretto al Q2. Dovrà invece inseguire dal Q1 Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale (13° a + 1''505), apparso clamorosamente in difficoltà sul bagnato.