Bernardeschi: "Nel 2019 la Juve poteva vincere Champions"

"Secondo me Juventus-Atletico Madrid è stata una partita perfetta. Non solo da parte mia ma di tutta la squadra e dello stadio. È stata la partita più bella della Juventus negli ultimi dieci anni. Mi è stato chiesto che partita vorrei rigiocare: io dico quella contro l'Ajax nel turno successivo. Ci sentivamo di poter vincere la Champions ma il calcio è imprevedibile". Lo ha detto Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna, parlando della Juve nella Champions 2018-2019 durante l'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.