MotoGP Repubblica Ceca: Marquez fa il vuoto nelle Libere 1, terzo tempo per Bagnaia

È stato Marc Marquez il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Brno, tornata in calendario dopo 5 anni, lo spagnolo della Ducati ha avuto un avvio turbolento a causa di qualche problema tecnico sulla sua Desmosedici, ma quando ha cominciato a spingere non ce n’è stato per nessuno: 1’54’’606 il tempo finale, con distacchi abissali dalla concorrenza. Il primo inseguitore è stato Jack Miller con la sua Yamaha Pramac (+ 0’’615), seguito dall’altra Ducati ufficiale di un Francesco Bagnaia apparso in crescita (+ 0’’653). Partenza a rilento per Jorge Martin, al rientro dopo il lungo stop per infortunio: il campione in carica ha chiuso 17° con la sua Aprilia, a +2’’522.