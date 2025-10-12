Spalletti torna sul caso-Acerbi: "Ha sviato le responsabilità, usò la storia di Juan Jesus per comodità"

Con l'Italia in difficoltà per qualificarsi ai Mondiali del 2026 con lo spauracchio quasi certo dei playoff per la terza volta consecutiva, Spalletti è tornato sul periodo trascorso come ct: "Gattuso è uno di talento, ha qualità che servono. E' fondamentale avere rapporti buoni coi calciatori, io li ho amati e difesi a spada tratta. Avrei preferito non fare brutta figura con la Nazionale, ma ho trasferito troppo il mio amore per il calcio. Ho sbagliato, ho intasato i giocatori per cose dette e richieste mentre a loro serve essere più leggeri perché hanno già tante pressioni. Ho provato a far capire che il calcio è una cosa seria, ma sono successe subito cose antipatiche".