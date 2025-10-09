Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
l'accordo

Ducati e Siemens ancora assieme per promuovere l'innovazione nella MotoGP

09 Ott 2025 - 12:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Siemens Digital Industries Software ha rinnovato il suo accordo di partnership tecnica annunciato con Ducati Motor Holding Corse per i prossimi due anni e ha illustrato in dettaglio come la piattaforma Siemens Xcelerator sia stata fondamentale nell'aiutare l'azienda a realizzare la sua missione di creare motociclette sempre più potenti, sicure e sostenibili.

“La nostra partnership con Siemens non solo ci ha aiutato ad affrontare le sfide attuali, ma ci ha anche posizionato perfettamente per affrontare quelle future, sia in pista che sul mercato globale. Siamo pronti a continuare a vincere, con l'innovazione come principio guida, sempre insieme a un partner tecnologico che ci permette di rimanere competitivi e al vertice”, ha dichiarato Massimiliano Bertei, CTO di Ducati Motor Holding. “Nel mondo delle corse, poter modificare la propria moto fino all'ultimo secondo è fondamentale. Ad esempio, durante i weekend di gara, possiamo progettare in remoto nuovi componenti utilizzando la tecnologia Siemens, che vengono poi inviati in pista e stampati su una stampante 3D”.

“La nostra collaborazione con Ducati dimostra come la trasformazione digitale aiuti un'azienda a eccellere nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per le piste da corsa e ad applicare rapidamente tali conoscenze al proprio business in senso più ampio”, ha affermato Franco Megali, vicepresidente e CEO per Italia, Israele e Grecia di Siemens Digital Industries Software. “È un esempio perfetto della potenza di Siemens Xcelerator, che consente a team multidisciplinari di collaborare e realizzare innovazioni a un ritmo incredibile in tutta l'azienda".

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'adozione di Siemens Xcelerator da parte dei team di ricerca e sviluppo di Ducati comprende un'ampia gamma di software e funzionalità. Il software Polarion consente l'acquisizione e la gestione dei requisiti. Il software Designcenter NX supporta progetti innovativi. Il software Teamcenter fornisce la struttura digitale di base per collegare i dati di progettazione e ingegneria con il sistema ERP di Ducati, consentendo la collaborazione tra i reparti e la sincronizzazione centralizzata dei dati.

Grazie ai software Simcenter e Simcenter Testlab, Ducati Corse è in grado di simulare virtualmente e integrare la simulazione digitale con i processi di test fisici e i dati raccolti in pista durante i weekend di gara. Le soluzioni Siemens svolgono anche un ruolo importante nel trasferimento della progettazione e dell'ingegneria alla produzione, con il software Fibersim di Siemens che consente di ridurre i tempi di sviluppo di componenti complessi in fibra di carbonio.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

Da Phillip Island a Sepang: Marquez fermo ai box, i rischi e le opportunità

Aldeguer impressionante, Marini speranza. Bagnaia indecifrabile

Marquez con la clavicola ko: "Esami a Madrid per capire, Bezzecchi si è scusato"

Incidente Bezzecchi-Marquez, paura per il nove volte campione del mondo

Bagnaia deluso: "Mi scuso con la squadra, troveremo una soluzione"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:01
Tennis, Paolini: "Mi spiace per Tauson, io brava a restare in partita"
Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell'Inter 
13:00
Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC: "Grande soddisfazione"
13:00
Savona, il rinnovo con la Juve e l'addio: al Nottingham fatica
Controllo spettacolare di Kvara
12:56
Controllo spettacolare di Kvara
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho
12:56
De Paul spacchetta le figurine e… trova Garnacho