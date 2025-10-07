Da Phillip Island a Sepang: Marquez fermo ai box, i rischi e le opportunità

Candidato unico ad affiancare Bagnaia è il collaudatore Michele Pirro. Nel ruolo di "supersub", il trentanovenne pilota pugliese ha un curriculum inarrivabile anche per... Stefan Bradl che - oltre a svariate wild card - in Honda ha a più riprese sostituito proprio Marc Marquez tra il 2020 e il 2023. Michele non corre più in pianta stabile nel Motomondiale da tredici anni ma è uomo di fiducia Ducati, conosce la Desmosedici come le sue tasche e dal 2013 al 2024 ha preso parte ad oltre cinquanta Gran Premi come wild card o sostituto dei piloti ufficiali Ducati e di quelli dei team satellite della Casa emiliana, l'ultimo dei quali nella tappa finale della scorsa stagione a Barcellona al posto di Fabio Di Giannantonio sulla Desmosedici VR46. Tornando all'inizio, un rischio e un'opportunità. Inutile precisare che l'opzione-rischio riguarda Bagnaia, o meglio il Bagnaia di questo... inspiegabile 2025.