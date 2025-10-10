Bagnaia lancia un segnale per il futuro: "Ci sono le moto e poi c'è la Ducati"

"Se sono felice? Sì, se ho fatto degli errori diciamo che mi sono serviti. Io ho da sempre la Ducati in testa. Ci sono le moto e poi c'è la Ducati. Mi ha sempre appassionato - ha sottolineato Bagnaia -. Quando vinci un Mondiale poi qualsiasi altro risultato diverso ti sta stretto. Valentino Rossi mi ha insegnato invece che qualunque risultato va festeggiato".