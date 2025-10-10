Bagnaia lancia un segnale per il futuro: "Ci sono le moto e poi c'è la Ducati"

Il piemontese è intervenuto al Festival dello Sport di Trento rinnovando l'amore per la scuderia emiliana: "Ho da sempre la Ducati in testa"
Nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, Pecco Bagnaia sembra comunque rilassato e concentrato sul futuro. Il pilota ufficiale della Ducati è intervenuto al Festival dello Sport di Trento spiegando come non vi sia alcuna intenzione di lasciare la Rossa di Borgo Panigale.
"Se sono felice? Sì, se ho fatto degli errori diciamo che mi sono serviti. Io ho da sempre la Ducati in testa. Ci sono le moto e poi c'è la Ducati. Mi ha sempre appassionato - ha sottolineato Bagnaia -. Quando vinci un Mondiale poi qualsiasi altro risultato diverso ti sta stretto. Valentino Rossi mi ha insegnato invece che qualunque risultato va festeggiato".
Il pilota piemontese ha parlato anche delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che lo vedrà portare la torcia in una delle prime tappe della fiamma a cinque cerchi: "È un onore essere tedoforo dei giochi dell'anno prossimo. Sono emozionato all'idea di portare la fiaccola olimpica - ha concluso Bagnaia rispondendo anche ai fischi riguardanti la sua fede juventina -. Quando si vince tanto si sta sulle scatole".