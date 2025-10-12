Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

La prima parte di stagione della Juventus di Igor Tudor ha confermato tante cose buone dei bianconeri, ma anche dei limiti evidenti. Nel mirino delle accuse è finito il centrocampo che, dietro ai titolari Thuram e Locatelli, sta dimostrando di non dare troppe garanzie. Se il tecnico croato è stato bravo ad inserire il giovane Adzic, match winner contro l'Inter, nelle rotazioni, il talentino continua ad alternare grandi giocate ad amnesie importanti come tipico della sua età. McKennie, in scadenza a fine stagione, e Koopmeiners invece non convincono, mentre Miretti è tutto da valutare al rientro dal lungo stop.