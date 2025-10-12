Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Il centrocampista serbo vuole tornare in Europa e ha il contratto con l'Al Hilal in scadenza a giugno 2026
La prima parte di stagione della Juventus di Igor Tudor ha confermato tante cose buone dei bianconeri, ma anche dei limiti evidenti. Nel mirino delle accuse è finito il centrocampo che, dietro ai titolari Thuram e Locatelli, sta dimostrando di non dare troppe garanzie. Se il tecnico croato è stato bravo ad inserire il giovane Adzic, match winner contro l'Inter, nelle rotazioni, il talentino continua ad alternare grandi giocate ad amnesie importanti come tipico della sua età. McKennie, in scadenza a fine stagione, e Koopmeiners invece non convincono, mentre Miretti è tutto da valutare al rientro dal lungo stop.
Per questo motivo l'obiettivo numero uno della Juventus nel mercato invernale è quello di rinforzare la zona mediana del campo con un acquisto di qualità ed esperienza che possa portare sostanza al reparto. Il nome è uno su tutti: Sergej Milinkovic- Savic. L'ex centrocampista della Lazio, 30 anni, ha il contratto in scadenza a fine stagione ed eventuali discorsi per un rinnovo dell'esperienza all'Al Hilal non sono ancora iniziati nonostante l'approdo di Simone Inzaghi sulla panchina.
Secondo Tuttosport, infatti, la volontà del giocatore serbo sarebbe quella di tornare in Europa con una particolare preferenza verso la Serie A, il campionato in cui è esploso come calciatore realizzando 57 gol in carriera. La Juventus è interessata anche se passi concreti, oltre a una semplice richiesta di informazioni e di aggiornamenti, non sono stati fatti. In caso di addio anticipato all'Al Hilal il club bianconero vuole essere in prima fila consapevole che la parte più difficile spetterà allo stesso Milinkovic-Savic, ovvero rinunciare a una larga fetta dei 20 milioni di euro netti all'anno di stipendio attuali.