MotoGP, le pagelle del weekend di Brno: Marquez vicino alla perfezione, momento magico per Bezzecchi

Marc Marquez 9,5 - Questa volta non si merita il 10 per la caduta in qualifica che non gli ha permesso di completare la tripletta pole-Sprint-GP come al Sachsenring. Partire primo o secondo, comunque, per lui cambia poco. Vince sempre, comunque e dovunque. Alla pausa estiva ha già 120 punti di vantaggio sul secondo, quasi quattro weekend di gara completi. Non serve aggiungere altro.