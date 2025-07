MotoGP: dal 2027 Gp di Argentina si correrà a Buenos Aires

Dal 2027 il Gran Premio d'Argentina avrà una nuova casa: Buenos Aires, all'Autodromo Oscar y Juan Galvez situato alle porte della capitale, permettendo agli appassionati di tornare ad assistere in Argentina allo spettacolo dello sport più avvincente al mondo dopo un solo anno di assenza. L'Autodromo Oscar y Juan Gálvez sarà completamente rinnovato e vedrà un aggiornamento del layout della pista che ha già ospitato la MotoGP negli anni '60, '80 e '90, accogliendo le leggende dello sport e delle gare spettacolari. Forte del record in termini di presenze in Argentina in occasione dei recenti appuntamenti, ora la MotoGP si appresta a correre nei pressi della capitale, Buenos Aires. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGp, ha detto: "Si tratta di una notizia fantastica per la MotoGP, e per gli appassionati in Argentina e America Latina. Un grande appuntamento che ci porta vicini al cuore di Buenos Aires, un contesto emblematico non solo a livello di Paese e continente, ma anche a livello globale".