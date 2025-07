Ekitike al Liverpool per 80 milioni

Ancora un colpo di mercato in Premier all'insegna di cifre che, pur rispettando il valore dei calciatori coinvolti, sembrano esagerate. Il Liverpool ha finalizzato per 69 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro) più altri 10 (circa 11,5 milioni di euro) di bonus l'acquisto dall'Eintracht Francoforte del 23enne attaccante Hugo Ekitike, 22 gol in 48 partite giocare con la squadra tedesca nella scorsa stagione. Nella rosa degli attaccanti dei Reds prenderà il posto di Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale. A giugno il Liverpool aveva acquistato Florian Wirtz e Jeremy Frimpong dal Bayer Leverkusen, rispettivamente per 135 e 34,7 milioni di euro. Ora la dirigenza dei campioni d'Inghilterra lavorerà in uscita per cedere Darwin Nunez e Federico Chiesa, mentre finora ha respinto le proposte del Bayern Monaco per Luis Diaz.