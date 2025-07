MUST 2025: Mattia Tanara e Melissa Paganelli vincono la gara regina

Oltre 400 gli atleti al via della MUST, Memorial Ultra Scalve Trail, gara organizzata da Fly-Up Sport inVal di Scalve con il coinvolgimento dei comuni di Colere,Schilpario, Azzone e Vilminore di Scalve econ il supporto della Pro Loco Colere. Numeri importanti, sperati e ottenuti grazie al preziosoimpegno e alla collaborazione di tutti. Da sottolineare anche la presenza di alcuni atleti provenientidall’estero, segno di una maggiore e crescente internazionalità, per la precisione daMessico,Svezia,Norvegia,Francia, Grecia,Finlandia,Lituania,Burkina Faso. Sì, perché la MUST è la gara della Val diScalve, nata per celebrare i caduti della tragedia della Diga del Gleno del 1923, un evento che unìl’intera vallata e che ancora oggi fa battere i cuori. Sport, storia e territorio sono le componenti chefanno di MUST quello che è, quello che rappresenta. Grande partecipazione, soprattutto di pubblico,anche per laspettacolare vertical notturna aperta a tuttidi venerdì sera.Ma veniamo alle gare, partendo dalla MUST Long Distance, valevole comeCampionato Italiano UltraSkymarathon FISky,assegnato a Mattia Tanara del Team Scott (che con la MUST aveva un conto insospeso) e alla Gaaren Silvia Guerini. Tanara ha chiuso la prestazione in solitaria in 5 ore, 18 minutie 46 secondi, la Guerini in 8 ore, 5 minuti e 44 secondi. Ma la MUST è stata anche il grande ritornodella gigantessa Melissa Paganelli (team Elle Erre),che in sole7 ore, 9 minuti e 48 secondisi èaggiudicata la vittoria.A completare il podio, alle spallediSilvia Guerini eMelissa Paganelli, c’èMilena Pasin. Per gli uominisecondo e terzo posto per Luca Arrigoni e Michele Albrici. Da menzionare ilquarto posto di LucaCarrara.Per quanto riguarda la gara corta, veloce e nervosa, la vittoria è andata a Martin Nilsson (01:43:04),seguito da Federico Zambelli (in gara per i Runners Bergamo) e Simone Rota della Recastello RadiciGroup.Tra le donne la più veloce è stata Elena Milesi. Alle sue spalle Tiziana Bianchini e Lucia Isonni.Stilata una classifica anche per la non competitiva di venerdì sera, con partenza alle ore 2030 e arrivoalla diga del Gleno“vestita a festa”.Al primo posto Nilsson Martin, vincitore anche della corta,seguito da Nicola Piffari e Giovanni Zamboni. Per le donne Maria Moreschi, Arianna Trussardi e NadiaGesemi