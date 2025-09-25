Logo SportMediaset
Motogp
MOTOGP

Bagnaia alla vigilia del weekend giapponese: "Voglio ritrovare le sensazioni dei test di Misano"

Il pilota italiano ha parlato delle sensazioni in vista della tappa giapponese del MotoGP

25 Set 2025 - 11:56

Il MotoGP arriva in Giappone, sul circuito di Motegi, dove Marc Marquez potrebbe ottenere il suo nono titolo nel circuito del motomondiale. Un weekend che, come specificato dal pilota stesso, potrebbe rappresentare la perfetta chiusura di un cerchio, e in cui ci si aspetta che i fratelli Marquez e gli italiani si diano battaglia in pista. 

Anche Pecco Bagnaia ha parlato delle sue sensazioni in vista della tre giorni giapponese che potrebbe consegnare lo scettro a M.Marquez: "Sicuramente è l'unico pilota che ha saputo fare la differenza. Soprattutto con la GP25: è stato l'unico a poterla guidare al 100%. È stato quasi un campionato senza rivali - aggiunge il pilota Ducati - non ha mai avuto pensieri da parte di nessuno ed è stato imbattibile".

Ua stagione che, come rivelato dallo stesso Bagnaia, ha lasciato tanti spunti di riflessione per il futuro

"Mi auguro di poter tornare a guidare con le stesse sensazioni che ho sentito nei test di Misano e di non essere portato in giro dalla moto o essere costretto a correre sulla difensiva. Anche perché, se dovessi avere gli stessi problemi riscontrati durante tutto l'anno, questa pista sarebbe un incubo come a Barcellona. Capirò come sarà il mio weekend già dal primo turno di Libere".

Sul rapporto con Stoner

"Casey ha fornito agli ingegneri un altro punto di vista, è stato di aiuto perché ha detto cose diverse. Poi abbiamo passato del tempo insieme anche dopo, girando sui kart e al Ranch, abbiamo parlato molto. Ha visto chiaramente come si comporta la mia Ducati, è molto sensibile e ascoltarlo è utile. Ora è il momento migliore per avere qualcuno come lui al fianco".

