Singo inventa, Icardi fa volare il Galatasaray con una magia di tacco VIDEO

La rete di tacco dell'ex Inter è arrivata al minuto 23 su assist del difensore ivoriano Wilfried Singo (ex Torino), che con una grande giocata ha messo Icardi nella condizione di segnare il quinto gol in sei partite in questo campionato (con una media di un gol ogni 63 minuti) e toccare quota 66 reti in 94 presenze con la maglia del Gala. Il grave infortunio del novembre dello scorso anno sembra definitivamente alle spalle.