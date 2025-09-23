Martin: "È ora di puntare alla performance". Bezzecchi: "Avanti così"

Il Motomondiale lascia l'Europa per un tour overseas di quattro date, per poi farvi ritorno per la back-to-back iberica (Portimao e Valencia) che chiude la stagione e Aprilia Racing vola in Asia per il Gran Premio del Giappone con Marco Bezzecchi e Jorge Martin determinati a mettere in mostra la loro competitività. L'italiano arriva a Motegi reduce da una prestazione di altissimo livello a Misano, dove ha conquistato pole position, vittoria nella sprint e secondo posto nella gara lunga. Per l’italiano si è trattato del nono podio stagionale, ulteriore conferma del feeling sempre più competitivo con la RS-GP25. Dopo un weekend positivo in Romagna e il successivo test del lunedì in cui ha evidenziato ulteriori progressi in termini di velocità e crescita, Martin affronta la diciassettesima tappa stagionale con l’obiettivo di continuare a migliorare il proprio adattamento e consolidare il feeling con la moto. Il circuito giapponese presenta una configurazione molto particolare, caratterizzata da poche curve veloci e molte curve lente, intervallate da rettilinei. Con una lunghezza di 4800 metri (le curve a destra sono otto, sei quelle a sinistra) il tracciato “stop&go” di Motegi è uno dei più severi del calendario per l'impianto frenante.