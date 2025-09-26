Napoli, Beukema: "Che onore la chiamata dei campioni d'Italia"

"Ho scelto il Napoli perché non ti attendi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme ovviamente. Penso che mi abbiano scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, voglio migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Mi piace anche adattarmi a tutti i moduli di gioco. Ho già una bel rapporto con tutti i difensori qui a Napoli: Amir, Juan, Alessandro e Luca. Se il mister ha bisogno di utilizzarmi con la difesa a 3 o 4, io sono sempre disponibile". Così il nuovo difensore del Napoli, Sam Beukema, ai canali ufficiali della Lega Serie A.