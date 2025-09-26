Bayern: Kane nella storia, è il più veloce nel XXI secolo a raggiungere quota 100 gol con un club

Harry Kane continua a infrangere record e a scrivere nuove pagine di storia. Con la doppietta firmata nel 4-0 contro il Werder Brema, l’attaccante inglese ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del Bayern Monaco, diventando il giocatore più veloce del XXI secolo a toccare la tripla cifra nei principali cinque campionati europei: appena 104 partite per centrare l’obiettivo. Meglio di Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland che, rispettivamente con Real Madrid e Manchester City, hanno avuto bisogno di 105 gare.