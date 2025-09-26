Bezzecchi davanti a tutti a Motegi, Acosta e Marquez nella sua scia, Bagnaia in ripresa

Fabio Di Giannantonio (+0.198) è quinto con la Ducati VR46 davanti all'altra Honda factory di Luca Marini (+0.310) e ad un Francesco Bagnaia parzialmente ritrovato, settimo a 346 millesimi da Bezzecchi e autore del miglior tempo nel primo turno di prove libere. Pecco precede Fabio Quartararo (Yamaha Monsyer Energy), Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse e Johann Zarco (Honda LCR) che chiude la top ten e quindi la shortlist dei piloti che partiranno direttamente dal Q2 nella qualifica della notte (italiana) tra venerdì e sabato. Dovrà invece partire la Q1 Alex Marquez che non va oltre al quindicesimo tempo al capolinea di un venerdì complicato e che complica ulteriormente il compito dello spagnolo di Gresini, unico pilota con una remotissima chance di contendere il titolo al fratello maggiore. Insieme a Marc, fino alla prequalifica giapponese Alex era l'unico pilota quest'anno sempre promosso direttamente in Q2 dalla prequalifica stessa. Un privilegio che ora rimane prerogativa del solo Cannibale, tanto per cambiare... Fuori dai dieci Fermin Aldeguer (undicesimo con Ducati Gresini), Enea Bastianini (dodicesimo con la KTM Tech3) e Jorge Martin che - dopo aver brillato nel primo turno di prove libere con il secondo tempo alle spalle di Bagnaia e davanti a Marquez Sr. - cade due volte (come il compagno di squadra Bezzecchi nella mattinata giapponese) e chiude tredicesimo con la seconda Aprilia RS-GP del team ufficiale.