Motogp
PREQUALIFICA

Bezzecchi davanti a tutti a Motegi, Acosta e Marquez nella sua scia, Bagnaia in ripresa

Il romagnolo chiude davanti a tutti la prima giornata del GP che apre il tour overseas del Mondiale

di Stefano Gatti
26 Set 2025 - 09:31
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue anche a Motegi lo stato di grazia di Marco Bezzecchi che si riprende subito da due scivolate nel primo turno di prove libere e firma con la sua Aprilia il miglior tempo della qualifica del Gran Premio del Giappone con il tempo di un minuto. 43 secondi e 193 millesimi, staccando di 136 millesimi la KTM di Pedro Acosta che poi finisce a terra nel finale. Terzo tempo per Marc Marquez a 167 millesimi che precede di un solo millesimo il connazionale Joan Mir con la Honda.

© Getty Images

© Getty Images

Fabio Di Giannantonio (+0.198) è quinto con la Ducati VR46 davanti all'altra Honda factory di Luca Marini (+0.310e ad un Francesco Bagnaia parzialmente ritrovato, settimo a 346 millesimi da Bezzecchi e autore del miglior tempo nel primo turno di prove libere. Pecco precede Fabio Quartararo (Yamaha Monsyer Energy), Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse e Johann Zarco (Honda LCR) che chiude la top ten e quindi la shortlist dei piloti che partiranno direttamente dal Q2 nella qualifica della notte (italiana) tra venerdì e sabato. Dovrà invece partire la Q1 Alex Marquez che non va oltre al quindicesimo tempo al capolinea di un venerdì complicato e che complica ulteriormente il compito dello spagnolo di Gresini, unico pilota con una remotissima chance di contendere il titolo al fratello maggiore. Insieme a Marc, fino alla prequalifica giapponese Alex era l'unico pilota quest'anno sempre promosso direttamente in Q2 dalla prequalifica stessa. Un privilegio che ora rimane prerogativa del solo Cannibale, tanto per cambiare... Fuori dai dieci Fermin Aldeguer (undicesimo con Ducati Gresini), Enea Bastianini (dodicesimo con la KTM Tech3) e Jorge Martin che - dopo aver brillato nel primo turno di prove libere con il secondo tempo alle spalle di Bagnaia e davanti a Marquez Sr. - cade due volte (come il compagno di squadra Bezzecchi nella mattinata giapponese) e chiude tredicesimo con la seconda Aprilia RS-GP del team ufficiale.

