Motegi, tutti contro Marquez... tranne uno?

Chi può impedire a Marc Marquez di mettere sotto chiave il suo nono titolo iridato domenica 28 settembre in Giappone? O meglio, quali sono i possibili alleati di suo fratello Alex, l'unico in grado di impedire al più grande (in tutti i sensi) di famiglia di chiudere i giochi con sei gare d'anticipo sul sipario stagionale e poi fare passerella (per modo di dire) da Mandalika fino a Valencia? I candidati non mancano ma - uno per l'altro - Francesco Bagnaia come Pedro Acosta, Marco Bezzecchi come Fabio Quartararo, sono ben poco interessati (per non dire nulla) alla missione anti-Marc e pro-Alex. Per tutti e quattro (e per altri ancora) Motegi sconfina già nella caccia ai premi di consolazione: sei Gran Premi e altrettante Sprint per lasciare un segno tangibile su un Mondiale nel quale il Cannibale ha fatto piazza pulita di quasi tutto il menu.
Partiamo dai due italiani di cui sopra: e se fosse proprio il suo compagno di squadra Bagnaia, ritrovando finalmente un guizzo degno della sua classe, a fare lo sgambetto a Marc? In fondo Pecco ha - sportivamente - messo a fuoco e fiamme Motegi non più tardi di dodici mesi fa, trionfando sia nella Sprint che nel Gran Premio, una doppietta che seguì di sei anni la vittoria che nel 2018 lo proiettò verso il titolo iridato della Moto2. L'andamento del Mondiale suggerisce però che possa essere Marco Bezzecchi a provare a mettere il bastone tra le ruote della Desmosedici numero novantatré, un po' come accaduto con la... gamba di legno nella Sprint di Misano e fino ad un certo punto anche nel GP di San Marino.
Mai primo sul traguardo di Motegi, Bezzecchi punta ad attaccare il terzo posto di Bagnaia nella classifica generale (solo otto punti li separano). Questo lo porterà ad andare all'attacco, rendendolo incidentalmente un cliente difficile per tutti, compreso lo stesso... Alex Marquez. E per quanto riguarda quest'ultimo, sarà interessante notare - nel corso del weekend giapponese lo sviluppo dell'inevitabile dilemma interiore tra legittima ambizione personale e "delicatezza" nei confronti del fratello maggiore, intento alla scrittura di una nuova pagina di storia del motociclismo.
Sull'exploit singolo - ma per questo imprevedibile e particolarmente insidioso - puntano invece Fabio Quartararo e Pedro Acosta, alla ricerca appunto di un acuto che possa aiutarli a salvare una stagione iniziata con ben altre (e alte) aspettative. La lista dei potenziali alleati del più giovane dei fratelli Marquez è però molto più lunga e - in caso di maltempo - potrebbe esserlo ancora di più. La realtà è che per impedire al Cannibale di chiudere la partita iridata dovrebbe verificarsi uno straordinario allineamento di pianeti ma soprattutto un...inverosimile incolonnamento di avversari davanti a lui nell'ordine d'arrivo!
