Motegi, tutti contro Marquez... tranne uno?

Chi può impedire a Marc Marquez di mettere sotto chiave il suo nono titolo iridato domenica 28 settembre in Giappone? O meglio, quali sono i possibili alleati di suo fratello Alex, l'unico in grado di impedire al più grande (in tutti i sensi) di famiglia di chiudere i giochi con sei gare d'anticipo sul sipario stagionale e poi fare passerella (per modo di dire) da Mandalika fino a Valencia? I candidati non mancano ma - uno per l'altro - Francesco Bagnaia come Pedro Acosta, Marco Bezzecchi come Fabio Quartararo, sono ben poco interessati (per non dire nulla) alla missione anti-Marc e pro-Alex. Per tutti e quattro (e per altri ancora) Motegi sconfina già nella caccia ai premi di consolazione: sei Gran Premi e altrettante Sprint per lasciare un segno tangibile su un Mondiale nel quale il Cannibale ha fatto piazza pulita di quasi tutto il menu.