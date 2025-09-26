Ciclismo, Finn: "Gioia immensa, dedico vittoria alla mia ragazza"

"La gioia è immensa, come l'anno scorso: è incredibile. Voglio dedicare questa vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei". Così Lorenzo Mark Finn dopo l'oro conquistato ai Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23. "È incredibile, davvero. Il piano era capire come si sarebbe messa la corsa nella prima parte, che infatti è stata abbastanza controllata - ha aggiunto il 18enne ligure - Mi sono accorto subito che il percorso era davvero duro, con gli strappi, l'altitudine, il caldo e anche il pavé. Lì abbiamo dato una bella sgasata: eravamo in un gruppetto ristretto e ci siamo messi a tirare. Si è fatta la selezione, sono rimasto con lo svizzero e alla fine sono riuscito ad andarmene da solo".