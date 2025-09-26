Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan-Napoli verso il soldout, previsti più di 72mila tifosi a San Siro

26 Set 2025 - 23:33

Sale la febbre per Milan-Napoli: lo stadio, al netto del settore ospiti, risulta soldout. Sono stati venduti più di 72mila biglietti, compresi di abbonamenti, per la sfida di Serie A contro la squadra capolista allenata da Antonio Conte.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

01:40
DICH PIOLI PRE PISA 26/9 DICH

Pioli: "Non posso essere contento dei risultati"

05:11
DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

02:05
DICH JURIC PRE JUVE 16/9 DICH

Juric: "Juve con grande qualità, dovremo essere perfetti"

02:17
DICH NICOLA PRE COMO 26/9 DICH

Nicola: "Dobbiamo giocare liberi e concentrati"

01:57
DICH TUDOR PRE ATALANTA 26/9 DICH

Tudor: "Partita molto difficile, siamo due squadre che giocano in Champions"

02:00
Si rivede Spalletti

Spalletti torna a parlare

01:30
Inter, manca la difesa

Inter, emergenza difesa

02:01
Madrid Clasico "italiano"

Madrid: un Clasico "italiano"

01:54
Rabiot verso Milan-Napoli

Rabiot concentrato su Milan-Napoli

01:43
Verso Milan-Napoli

Le idee di Conte in vista del Milan

01:50
Ottavi di Coppa Italia

Coppa Italia: completato il tabellone degli ottavi

01:38
Domani Juventus-Atalanta

Tudor alla prova Atalanta

01:19
MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

01:21
MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

I più visti di Calcio

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:03
Singo inventa, Icardi fa volare il Galatasaray con una magia di tacco VIDEO
23:33
Milan-Napoli verso il soldout, previsti più di 72mila tifosi a San Siro
22:28
Nazionale femminile, il 28 ottobre a Parma amichevole col Brasile
21:10
Bari, parla Caserta: "Con la Samp bisogna fare punti"
20:41
Nizza, 13 tifosi della Roma ancora in stato di fermo