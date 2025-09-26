Milan-Napoli verso il soldout, previsti più di 72mila tifosi a San Siro
26 Set 2025 - 23:33
Sale la febbre per Milan-Napoli: lo stadio, al netto del settore ospiti, risulta soldout. Sono stati venduti più di 72mila biglietti, compresi di abbonamenti, per la sfida di Serie A contro la squadra capolista allenata da Antonio Conte.
