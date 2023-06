MotoGP, Bezzecchi sfrutta Bagnaia per chiudere al comando le libere del Sachsenring

GP GERMANIA

Il pilota del team VR46 è il più veloce del venerdì davanti a Martin e Aleix Espargarò. Quarto il campione del mondo, Marquez cade e travolge Zarco

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Bezzecchi ha firmato il venerdì di libere della MotoGP in Germania. La pioggia caduta dopo le prime prove non ha lasciato tracce sulla pista del Sachsenring e così i piloti della classe regina sono riusciti a migliorare i tempi della mattinata. Alla fine il più veloce è stato il pilota Ducati, che ha fermato il cronometro sull'1'20"271 sfruttando la scia di Francesco Bagnaia nel suo giro migliore. Il campione del mondo ha chiuso addirittura al quarto posto della classifica combinata, preceduto anche da Jorge Martin con la Desmosedici del team Pramac e Aleix Espargarò con l'Aprilia, rispettivamente secondo e terzo a meno di un decimo dal leader. Dopo Bagnaia, ecco Jack Miller con la Ktm e Fabio Quartararo con la Yamaha.

Segnali di ripresa da Quartararo, che si è conquistato un posto nel Q2 dopo le tante difficoltà degli ultimi tempi. Nella Top 10, che permette di evitare la ghigliottina del Q1, si sono piazzati anche Luca Marini, un ritrovato Enea Bastianini, Alex Marquez (scivolato all'ultimo tentativo) e Johann Zarco, che era stato il più veloce questa mattina.

Dovranno passare invece dalla prima sessione eliminatoria delle qualifiche Brad Binder, un Fabio Di Giannantonio comunque positivo, e soprattutto Marc Marquez, che qui è sempre andato fortissimo, ma ha chiuso solo 14° preceduto pure dal rookie Augusto Fernandez (GasGas). Con loro dovranno lottare per uno dei due posti a disposizione anche Miguel Oliveira (a terra e con una contusione alla spalla sinistra), Maverich Vinales (deludente e caduto), e Franco Morbidelli.

La sessione è stata caratterizzata da due spaventosi incidenti, con conseguente doppia bandiera rossa. Il più brutto ha visto Marc Marquez scivolare in frenata alla curva 1 e travolgere l'incolpevole Zarco, che era appena uscito dalla pit-lane. Il team del francese se l'è presa con lo spagnolo della Honda per non essersi subito fermato a sincerarsi delle condizioni del collega (lo ha fatto poi nel paddock), per fortuna rialzatosi senza gravi conseguenze. In precedenza c'era stato il gran volo di Taka Nakagami (illeso) a inizio turno, con la sua Honda andata letteralmente in pezzi dopo una scivolata alla temuta curva 11.

Per questo si sono allungati ulteriormente i tempi dopo che già le libere 2 erano iniziate con 10 minuti di ritardo a causa di uno stop per sistemare un air-fence durante le prove della Moto3.