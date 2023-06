MotoGP, anche a Misano la tribuna Ducati

PASSIONE ROSSA

Appuntamenti a settembre per tutti i tifosi di Bagnaia e Bastianini, che si ritroveranno alla Curva del Carro

© ufficio-stampa Ducati Dopo aver colorato di rosso la Curva del Correntaio e aver accompagnato con entusiasmo e passione ogni momento del Gran Premio d’Italia al Mugello, lo spettacolo della Tribuna Ducati fa il bis e dà appuntamento ai tifosi dei campioni del mondo al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli nel weekend del 9-10 settembre 2023. Il Gran Premio d’Italia ha animato la community ducatista in un weekend reso indimenticabile dal doppio trionfo del campione del mondo Francesco “Pecco” Bagnaia e da due podi completamente Ducati, nella Sprint Race e nel classico appuntamento della domenica. Tante persone hanno indossato con orgoglio il Rosso Ducati dando vita a una coreografia nel corso del warm-up lap e trasmettendo a tutto il mondo il grande senso di appartenenza degli appassionati della Casa motociclistica di Borgo Panigale. Lo spettacolo della Tribuna Ducati è stato possibile anche grazie alla collaborazione e al coinvolgimento dei Presidenti e dei membri dei D.O.C. (Ducati Official Club), protagonisti preziosi di entrambe le giornate con la loro passione e il loro attaccamento al brand.

La Tribuna Ducati ha costituito parte integrante dell’adesione di Ducati all’iniziativa "KiSS – Keep it Shiny and Sustainable" , il programma di sostenibilità sociale e ambientale sviluppato al Gran Premio d’Italia e in altre tappe del campionato MotoGP, tra le quali anche quella di Misano. Il "Kit del Tifoso", realizzato in cotone per consentirne un semplice riutilizzo, e la Tribuna dedicata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, si sono infatti affiancati ad altri progetti, come il pass hospitality realizzato in carta piantabile, la pit walk solidale dedicata a ragazze e ragazzi con disabilità, la raccolta differenziata e la raccolta delle eccedenze alimentari dell’hospitality al fine di donarle ad associazioni benefiche. Ora è tempo di prenotare il proprio posto in prima fila per il prossimo Gran Premio di casa: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la sede storica del World Ducati Week . In quest’occasione il Ducati Lenovo Team correrà con livree speciali in Giallo Ducati che omaggiano la storia sportiva della Casa di Borgo Panigale. La Tribuna Ducati di Misano garantisce una perfetta visuale sulla Curva del Carro (Tribuna coperta C), uno dei punti più spettacolari del circuito romagnolo, permettendo di assistere a numerose azioni di sorpasso. Come accaduto al Mugello, anche a Misano i biglietti assecondano il nuovo format MotoGP che ha inserito in calendario la Sprint Race nella giornata di sabato per un weekend ad alto tasso di emozioni. I tifosi hanno dunque la possibilità di acquistare il ticket valido sia per il sabato che per la domenica, sia il biglietto giornaliero che consente l’ingresso nella sola giornata di domenica. Sono previste inoltre tariffe speciali per i piccoli ducatisti nati dopo il 1° gennaio 2012 accompagnati da un adulto: 5 € per la sola giornata di domenica e 10 € per i due giorni sabato e domenica. I biglietti sono già acquistabili online nella sezione dedicata del sito Ducati.com.

© ufficio-stampa Ducati

Per tutti i ducatisti che acquistano i biglietti della Tribuna Ducati sono previsti una serie di servizi e benefit per vivere un’esperienza indimenticabile. Dall’accesso libero alla tribuna in ogni momento, alla comodità del parcheggio moto e auto riservato, fino al servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il "kit del tifoso", composto da t-shirt, cappellino e gadget. Le corse sono una parte essenziale del mondo Ducati e da sempre la Casa di Borgo Panigale offre un posto privilegiato ai propri appassionati per godersi lo spettacolo della MotoGP anche in tanti circuiti internazionali, incluso il Sachsenring, dove il Ducati Lenovo Team è arrivato per correre il Gran Premio di Germania con la Tribuna Ducati pronta a sostenere Bagnaia e Bastianini dalla iconica Curva Omega.