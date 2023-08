MotoGp, Bezzecchi resta nel team Mooney VR46 anche per il 2024

motogp

"Stimolo e orgoglio, tante aspettative per il 2024"

© ufficio-stampa Marco Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024. L'annuncio arriva con un divertente video social, una lettera confessione dove Bez, solo apparentemente, sembra scrivere un addio: "Caro Mooney VR46 Racing Team, ti scrivo oggi perché è un momento decisivo. Nel 2020 mi avete chiesto di entrare in Moto2, mi avete portato in MotoGP col team di Vale, i primi podi, rookie of the year, poi abbiamo vinto una gara insieme, ma dopo 4 anni è arrivato il momento di…". E poi la conferma: "No, non vado via! È arrivato il momento di firmare un altro anno col Mooney VR46 Racing Team".

"Questa squadra è stata cruciale per la mia carriera, non solo sportiva, fino ad oggi e ancora nel futuro. Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest'anno ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale. II 2024 porta con sé tante aspettative, ma per ora voglio concentrarmi su questa stagione. Attualmente siamo in lotta per il podio Mondiale, abbiamo il titolo a squadre aperto con Luca e sono certo che ogni persona della squadra darà il massimo, ancora di più di quanto fatto fino ad ora, per centrare questi obiettivi. Un grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Rimanere nel Team di Vale è per me un grande stimolo oltre che un orgoglio".

Soddisfazione dal parte del Team: "Non posso nascondere la soddisfazione di aver firmato questo accordo con Marco. Non solo perché lui rappresenta una scommessa vinta all'interno di un lungo percorso di crescita nella nostra squadra dalla Moto2, ma per tutto il gruppo di lavoro e anche per tutti i nostri partner, che ringraziamo per il sostegno, e i tifosi che ci seguono - sono state le parole del Team Director Salucci -. Era fondamentale poter proseguire un altro anno e devo ringraziare tutti coloro che collaborano con il management della squadra, Vale e Pablo per il lavoro corale che ci ha portato a centrare questo obiettivo. Sono contento perché so quanto valore ha per Marco il poter rimanere qui nella nostra famiglia. Come Team, insieme a Ducati, gli daremo tutte le risorse e l'impegno disponibili per continuare a lavorare con la stessa serenità e spirito di gruppo che ci ha consentito di raggiungere straordinari traguardi in questa stagione".

"Come Team Manager, l'aspetto umano di un gruppo di lavoro che spende la maggior parte dell'anno lontano da casa, è sempre stato un aspetto cruciale da tenere in considerazione - ha aggiunto Pablo Nieto, Team Manager -. Ragione che ci ha spinto a dare il massimo per raggiungere questo accordo di estensione del contratto di un ulteriore anno con Marco. Un pilota che ha davvero impressionato sotto tutti i punti di vista dal suo esordio nella Top class nel 2022. La firma di questo contratto è per me motivo di grande orgoglio da dividere con tutte le persone che lavorano nella squadra, con Vale, Uccio, Ducati, che ci supporterà al meglio delle sue possibilità, e i nostri partner che rendono tutto questo possibile".

