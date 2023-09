MotoGP, Bezzecchi: "Volevo vendicarmi per la Sprint, dedicata a Momesso"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo il trionfo in India: "Mi sono sentito un tutt'uno con la moto"

© Getty Images Grande entusiasmo nelle parole di Marco Bezzecchi, trionfatore del GP d'India di MotoGP: "Sono molto contento, è stata una gara lunga e dura - ha detto il riminese della Ducati VR46 al termine della gara -. Dopo la Sprint Race di ieri volevo vendicarmi, sono partito bene, ho preso la testa subito, ho tenuto il passo e mi sono sentito un tutt'uno con la moto. Il caldo ha sorpreso un po' tutti, ma quando sei a posto con la moto fai meno fatica. Dedico la vittoria a un mio amico, Filippo (Momesso, ndr) che è scomparso pochi giorni fa".

QUARTARARO: "STASERA FINALMENTE POSSO DORMIRE BENE"

Soddisfatto anche Fabio Quartararo, che ha conquistato il primo podio stagionale con la sua Yamaha in una gara completa: "È stata dura ma ho dato tutto - le parole del francese -. Ho fatto una delle mie gare migliori, stasera posso dormire bene. Non ho fatto errori, speriamo di essere ancora qui l'anno prossimo. La pista nuova? Sono riuscito a trovare il limite molto in fretta, mettendomi davanti il passo è stato buono, i problemi ci sono quando partiamo troppo indietro. Stiamo faticando, ma non possiamo perdere queste occasioni".