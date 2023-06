MotoGp, Bastianini: "Pronto al rientro al Mugello, sono motivato"

MOTOGP

Il pilota Ducati pronto al rientro: "Il circuito mi piace, spero di fare bene"

© Getty Images "Mi piace molto il circuito del Mugello. In passato ho ottenuto grandi risultati, quindi l'obiettivo è riuscire a farcela anche quest'anno. Sicuramente dopo tante settimane di stop non sarà facile. Ho girato qui una settimana fa con la Panigale V4 S e mi sono trovato bene ma ovviamente con la Desmosedici GP sarà un'altra cosa. In ogni caso, sono motivato. È la nostra gara di casa e punto a fare bene". Così Enea Bastianini, pilota della Ducati ufficiale, pronto a tornare in pista dopo l'infortunio alla spalla subito a Portimao, nel primo Gp della stagione, in Portogallo.

Bastianini è in attesa di un controllo medico, previsto per domani, per avere il via libera ufficiale e poter così tornare a gareggiare dopo il lungo stop.