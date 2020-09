MotoGP, Bastianini in Avintia nel 2021: c'è l'annuncio

La cerchia dei piloti italiani in MotoGP si allarga sempre più. Dal team Avintia, satellite della Ducati, è infatti arrivato l'annuncio dell'accordo con Enea Bastianini, pilota dell'Italtrans Racing Team in Moto2. Il pilota romagnolo, attualmente secondo in classifica mondiale, prenderà il posto di Johann Zarco che proseguirà il proprio cammino in MotoGP in un altro team Ducati (ufficiale o Pramac).