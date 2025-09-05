MotoGp, Bagnaia: "Non sappiamo dove andare a parare. Rassegnazione? Mai"

È un Pecco Bagnaia affranto quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il 21° posto nelle pre-qualifiche del Gp di Catalogna di MotoGP. "Ancora peggio di Balaton. Non so più cosa dire, alla fine è sempre lo stesso discorso. Onestamente sono molto al limite, non sappiamo dove andare a parare - ha confessato il pilota della Ducati ufficiale a Sky Sport -. Al Balaton ho finito il weekend con una bella confidenza, ero contento, pronto per arrivare qua in una pista buona per me e fare bene. Invece siamo arrivati qua e sono 21° in mezzo a due tester, con tutto il rispetto, ma dovrei stare tra i primi 5. Non riusciamo a capire cosa fare di diverso. Quindi oggi pomeriggio servirà un bel reset per provare a fare qualcosa domani".