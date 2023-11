MotoGP, Bagnaia ha già il primo match point: in Qatar può essere campione

© Getty Images

Il GP del Qatar regala a Francesco Bagnaia la prima possibilità di match point nella corsa al titolo MotoGP. Col terzo posto ottenuto in Malesia davanti a Martín, infatti, l'italiano si presenterà a Losail con la possibilità di portarsi il secondo titolo iridato di fila a casa, a patto però che il risultato in pista sia migliore di quello dello spagnolo. Attualmente, infatti, sono 14 i punti di vantaggio su Martìn e dopo il Qatar soltanto 37 ne resteranno a disposizione per poter proseguire la lotta per il titolo. A Bagnaia, dunque, serviranno 23 punti, tra Sprint e GP, per festeggiare con una gara d'anticipo, a patto però che Martín non ne guadagni uno in più.