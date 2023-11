Marini sempre più vicino alla Honda: "Felice che mi vogliano"

MOTOMERCATO

Il fratello di Vale Rossi pronto a prendere il posto di Marc Marquez: "Luca al mio posto? Lo vedo bene"

MotoGP, le immagini del GP di Sepang















































Le voci che vedrebbero Luca Marini pronto a prendere il posto di Marc Marquez sulla Honda ufficiale si sono intensificate nel paddock di Sepang. La squadra Hrc è ancora alla ricerca del pilota da affiancare a Joan Mir per il 2024 della MotoGP e lo avrebbe trovato nel numero 10 del team VR46,, che lascerebbe la Ducati della squadra del fratello Valentino Rossi. Il diretto interessato, però, ha provato a evitare l'argomento dopo la gara malese. "Sono felice che la Honda mi voglia, ma non ho novità in merito al mio futuro. Tutti ne stanno parlando, io faccio solo il mio lavoro", ha detto a Sky.

Vedi anche Motogp MotoGP Malesia: fenomeno Bastianini a Sepang, Bagnaia davanti a Martín per l'allungo Proprio Marc Marquez ha aperto a Marini le porte della sua ormai ex squadra. "Luca è un pilota giovane, con esperienza su una Ducati che in questo momento, sulla base dei risultati, sembra essere la miglior moto in griglia. Lo vedo bene. Vedremo. E' chiaro che Fabio Di Giannantonio sembrava essere favorito per prendere il mio posto, ma Honda ha una sua strategia precisa", le parole dello spagnolo.

Al posto di Marini, potrebbe arrivare dalla Moto2 Fermin Aldeguer, che farebbe coppia con Marco Bezzecchi.