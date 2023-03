MotoGP, Bagnaia alla vigilia di Portimao: “Pronto per difendere il titolo” 

GP PORTOGALLO

Il pilota della Ducati nella prima conferenza stagionale: “Abbiamo imparato dai nostri errori”. Quartararo: “Noi un passo indietro”

MotoGP schierata a Portimao





































































1 di 36 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© Getty Images

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Domenica ricomincia la MotoGP: si riparte dal Portogallo e da Portimao. Nella conferenza stampa della vigilia, Pecco Bagnaia parla della nuova stagione: “Siamo pronti a difendere il titolo”. Tra i rivali ci sarà Fabio Quartararo, che però smorza gli entusiasmi: “La Yamaha è un passo indietro rispetto alla Ducati, dovremo evolverci ancora”. Dello stesso pensiero Marc Marquez: “Possiamo vincere, ma la Honda non è da titolo”.

Vedi anche Motogp MotoGP al via, ecco cosa cambia nel 2023

L’attesa è finita: domenica 26 marzo si torna a correre in MotoGP, con il Portogallo che ospiterà il primo Gran Premio della stagione. Alla vigilia del weekend di gara, i piloti parlano in conferenza stampa. Su tutti, Pecco Bagnaia: “Sono molto contento del nostro precampionato, l’anno scorso eravamo nei guai all’inizio, ma abbiamo imparato dai nostri errori e avuto il tempo per migliorare il passo gara e aggiungere velocità in curva”. Il campione del mondo in carica non nasconde le sue ambizioni: “Siamo sicuramente i favoriti per vincere il titolo, ma sono tanti i piloti che possono darci filo da torcere. Non sarà semplice, ma sono fiducioso: possiamo farcela”.

Bagnaia avrà un nuovo compagno di squadra, Enea Bastianini: “Essere qui in rosso è un sogno che si avvera. Vengo da una bellissima stagione e sarà complicato fare meglio. Non sento la pressione, abbiamo lavorato bene e tutti al box sono estremamente motivati. Il primo rivale per il titolo? Pecco. È lui che porta il numero 1”.

Il pilota italiano non è l’unico a credere nel bis Ducati. A dirlo, infatti, è anche Fabio Quartararo, principale avversario di Pecco lo scorso anno e due volte vincitore in Portogallo: “Bagnaia è il pilota più veloce al momento e la sua scuderia sembra avanti a tutti. Io sono cresciuto molto a livello fisico, ma ci manca ancora qualcosa per raggiungerli: è una questione di dettagli. Dovremo essere bravi nel corso della stagione a evolverci e fare costanti passi in avanti”. Duro il francese sulle spint race, che esordiranno nel motociclismo: “Rappresentano un ulteriore rischio per i piloti durante tutto l’arco di una stagione intensa, ma se serve ad accrescere il numero di fan ben vengano”.

Non c'’è molta fiducia in casa Honda, come si può intuire dalle parole di Marc Marquez: “A Portimao non possiamo lottare per il podio o la vittoria. Ci siamo avvicinati molto alle prime posizioni nel passo gara, ma soltanto i primi risultati della stagione ci diranno se saremo in grado di competere con Bagnaia e la sua Ducati”.

Lo spagnolo non è l’unico a voler lottare per il titolo, in una lista che comprende anche Luca Marini: “Voglio salire sul podio in ogni Gran Premio, quest’anno la moto sembra ottima da guidare. Ho visto tutti con una motivazione estrema e penso che potremo essere nelle prime posizioni. Io cerco di migliorarmi ogni gara”.