La penalità può attendere: doppio Long Lap in Texas per Marquez

MOTOGP

La Federazione Motociclistica Internazionale precisa tempi e modalità della sanzione

© Getty Images A due giorni dal GP del Portogallo ed alla luce della decisione di Marc Marquez di non correre il GP d'Argentina in programma nel fine settimana, il Collegio dei Commissari FIM ha precisato che il Long Lap Penalty comminato allo spagnolo per la sua responsabilità nell'incidente che lo ha coinvolto insieme a Jorge Martin e Miguel Oliveira dovrà essere scontato in occasione della gara domenicale del prossimo GP al quale Marc prenderà parte, che nei piani attuali di Marquez e della Honda è quello delle Americhe, in programma domenica 16 aprile ad Austin.

Una prova, quella texana, alla quale Marc tiene moltissimo, avendovi vinto per sette volte (le prime sei consecutive) nella premier class tra il 2013 e il 2021. Anche se quest'anno al campione della Honda toccherà appunto fare gli straordinari, allungando per due volte la traiettoria ideale, a causa appunto del doppio Long Lap Penalty comminatogli per lo strike portoghese.

Ecco il testo del documento siglato dal Collegio dei Commissari FIM che - nel paragrafo finale aggiunto oggi - chiarisce l'applicabilità della sanzione alla prima... occasione utile e non già al GP d'Argentina, disertato da Marquez.

Il 26 marzo 2023, alle ore 14:06:02, durante la gara della MotoGP™ del Gran Premio del Portogallo, alla curva 3 il pilota numero 93 è stato eccessivamente aggressivo e ha causato una caduta che ha coinvolto il pilota numero 88. Per le ragioni sopra riportate, il FIM MotoGP™ Stewards Panel ha imposto un doppio Long Lap Penalty per la gara del Gran Premio Michelin dell’Argentina in conformità agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3. Dopo della decisione del FIM MotoGP™ Stewards Panel, presa il 26/03/2023 alle ore 15:13, il FIM MotoGP™ Stewards Panel chiarisce la sua decisione in merito all'applicabilità.

Considerando l'infortunio emerso e la mancata partecipazione di Marc Marquez pilota numero 93) al Gran Premio dell’Argentina - e al fine di rispettare la decisione presa dal FIM MotoGP™ Stewards Panel - il doppio Long Lap Penalty sarà scontato dal pilota nella successiva gara della MotoGP™ alla quale Marquez parteciperà.