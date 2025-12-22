Basket, Nba e Fiba "insieme per creazione nuova lega in Europa"

La National basketball association (Nba) e la Federazione internazionale di pallacanestro (Fiba) hanno annunciato oggi che, a partire da gennaio, proseguiranno l'esplorazione congiunta per la creazione di una nuova lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo. "In questa fase, Nba e Fiba coinvolgeranno le squadre e le cordate di proprietari interessate a partecipare al progetto -viene spiegato in un comunicato-. Oltre ai posti permanenti, la nuova lega offrirà a tutte le squadre dei campionati nazionali europei affiliati alla Fiba la possibilità di qualificarsi ogni anno in base al merito sportivo, attraverso la Basketball Champions League (Bcl) della Fiba o tramite un torneo di qualificazione al termine della stagione. Il calendario della lega sarà inoltre allineato a quello dei campionati domestici nazionali e delle competizioni in campo internazionale delle squadre nazionali, permettendo agli atleti di rappresentare tanto il proprio club quanto la propria squadra nazionale nel corso dell'intera stagione sportiva".
"Nell'ambito della nuova lega, Nba e Fiba prevedono anche di destinare risorse e sostegno finanziario per lo sviluppo dell'intero ecosistema del basket europeo, includendo i campionati nazionali, i settori giovanili dei club e i programmi già esistenti di Nba e Fiba dedicati alla crescita e alla formazione di giovani giocatori, allenatori e arbitri a tutti i livelli", si legge ancora nella nota.
"Portare avanti questo progetto congiunto tra Nba e Fiba rappresenta un grande passo per la comunità del basket europeo", ha dichiarato il Segretario Generale della Fiba, Andreas Zagklis. "Il format della lega rispetta i principi del modello sportivo europeo, offrendo a qualsiasi club con ambizione all'interno del continente un percorso equo per accedere ai massimi livelli. Il progetto è stato concepito per rafforzare la sostenibilità dell'intero ecosistema del basket europeo - dai giocatori ai club, dalle leghe alle federazioni nazionali - generando un effetto a catena che porterà benefici concreti agli appassionati di pallacanestro in tutto il continente europeo".
"I dialoghi con i diversi stakeholder in Europa hanno rafforzato la nostra convinzione che esista un'enorme opportunità legata alla creazione di una nuova lega nel continente", ha dichiarato il Commissioner Nba Adam Silver. "Insieme alla Fiba, non vediamo l'ora di avviare un dialogo con potenziali club e cordate di proprietari che condividano la nostra visione sul potenziale di crescita del basket in Europa".
NBA e FIBA forniranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.