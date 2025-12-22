Basket, Nba e Fiba "insieme per creazione nuova lega in Europa"

La National basketball association (Nba) e la Federazione internazionale di pallacanestro (Fiba) hanno annunciato oggi che, a partire da gennaio, proseguiranno l'esplorazione congiunta per la creazione di una nuova lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo. "In questa fase, Nba e Fiba coinvolgeranno le squadre e le cordate di proprietari interessate a partecipare al progetto -viene spiegato in un comunicato-. Oltre ai posti permanenti, la nuova lega offrirà a tutte le squadre dei campionati nazionali europei affiliati alla Fiba la possibilità di qualificarsi ogni anno in base al merito sportivo, attraverso la Basketball Champions League (Bcl) della Fiba o tramite un torneo di qualificazione al termine della stagione. Il calendario della lega sarà inoltre allineato a quello dei campionati domestici nazionali e delle competizioni in campo internazionale delle squadre nazionali, permettendo agli atleti di rappresentare tanto il proprio club quanto la propria squadra nazionale nel corso dell'intera stagione sportiva".