MotoGP Austria: Bastianini conquista la pole davanti a Bagnaia, seconda fila per Quartararo

MOTOGP AUSTRIA

Prima pole in top class per Bastianini che aprirà il GP davanti ai ducatisti ufficiali

Spielberg, una pole bestiale















































È Enea Bastianini a conquistare la pole position del GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota italiano del team Gresini chiude la sessione in 1:28.772 precedendo in prima fila la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e quella di Jack Miller. Ducati anche in seconda fila, con Martìn che precede Quartararo che viene accerchiato anche dall'altra Pramac di Zarco. Solo terza fila e nona posizione in griglia di partenza per Aleix Espargarò.

La "bestia" è tornata e vuole farsi notare per ottenere la sella della Ducati ufficiale per la stagione 2023. A Spielberg, nel fine settimana del grande annuncio del cambio format per la stagione che verrà, Enea Bastianini si prende la scena in qualifica mettendo a segno un tempo - come già sottolineato - bestiale conquistando una pole importantissima. Importante perché gli permetterà di partire davanti a tutti in una pista rivoluzionata con la nuova chicane in curva 2, ma anche per essere la prima della carriera in MotoGP. Il pilota romagnolo, che segue da lontano la corsa al titolo, avrà l'occasione di ricucire il gap con Quartararo che invece partirà quinto alle spalle di tante Ducati.

Il sabato di qualifica, come tutto il weekend fin qui messo in archivio a Zeltweg, porta infatti l'inconfondibile firma delle moto di Borgo Panigale. Se quella del team Gresini di Bastianini conquista la pole, le due ufficiali di Bagnaia e Miller seguono in prima fila, con Martìn che invece aprirà la seconda stringendo a "sandwich" con il compagno di box Zarco, che partirà sesto, la Yamaha del campione del mondo, nonché leader della generale, Quartararo. Dalla terza fila, poi, prenderà il via un altro contendente al titolo, quell'Aleix Espargarò in Aprilia passato dal Q1 e costretto a partire dalla nona posizione in griglia alle spalle di Vinales e Mir. A completare il quadro delle qualifiche delle prime file ci pensano poi Di Giannantonio, Rins e Brad Binder che partiranno dalla quarta fila.

Si ferma invece al Q1 la qualifica di Luca Marini, che non è riuscito ad andare oltre il terzo tempo della sessione portando la sua Ducati del team Mooney VR46 a partire dalla quinta fila al tredicesimo posto in griglia davanti alle due Honda di Nakagami (del team LCR) e Pol Espargarò. La gara di Franco Morbidelli prenderà invece il via dalla sesta fila, condivisa con Oliveira e Bradl, mentre gli altri italiani si piazzano più indietro: 19° posto in griglia per Dovizioso davanti a Bezzecchi, 24° al via Lorenzo Savadori.