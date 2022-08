MotoGP, svolta Sprint Race: ufficiale il cambio format dal 2023

la novità

Il cambio format arriverà nella prossima stagione, con una gara extra ogni weekend che darà punti in ottica Mondiale senza però incidere sulla griglia di partenza del GP

© Getty Images Rivoluzione nella MotoGP, con un cambio format a partire dalla stagione 2023. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo weekend del campionato, hanno infatti ufficializzato l'arrivo della Sprint Race, una gara extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. Ad annunciare la novità è stata il presidente FIM Jorge Viegas: "Introdurremo una gara sprint in ogni GP al sabato pomeriggio. Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori".

"Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci saranno delle cose da discutere ma di certo la sprint darà punti ma non darà l'ordine della griglia di partenza" ha spiegato Viegas.

Il presidente FIM ha poi dichiarato: "Dobbiamo guardare avanti perché se no resteremo indietro. Siamo il motorsport e non possiamo permettercelo".

Carmelo Ezpeleta, Ceo Dorna, ha poi sottolineato: "Vogliamo sempre migliorare per lavorare sulla sicurezza e lo spettacolo, abbiamo guardato agli altri sport per adattarci per i fan. Per noi è importante offrire un nuovo programma e calendario per creare più spettacolo. Abbiamo parlato con costruttori e team, abbiamo parlato con i piloti e li abbiamo informati e discusso sul nuovo format".

Sulla polemica nata da alcuni piloti, che hanno affermato di non essere stati chiamati in causa prima di prendere questa decisione, Ezpeleta ha ribadito: "I piloti devono essere informati, ma ad avere molta importanza sono le squadre. Ieri in safety commission ho parlato personalmente con alcuni piloti, non è stata una discussione dura, ma prima di tutto dovevano essere informati i team. Le squadre in generale sono d'accordo e a favore della proposta della Sprint Race".

"Penso non esista una competizione come la nostra così legata con i piloti che vengono informati su tutto. Le controversie ci sono sempre, molte volte i piloti pensano a loro stessi e guardano a posizioni diverse. Il nostro dovere è sentire le voci dei piloti, ma poi prendere le giuste decisioni" ha detto il Ceo Dorna.

COME CAMBIA IL FORMAT

Con l'arrivo della Sprint Race, quindi, verrà rivoluzionato il weekend di MotoGP. Dalle prime informazioni date da Dorna, FIM e Irta, il fine settimana del Motomondiale 2023 non vedrà grossi cambiamenti al venerdì, con doppia sessione di libere tra la mattina e il pomeriggio, mentre la rivoluzione arriverà per il sabato, con una terza sessione di libere che verrà subito seguita dalle qualifiche. A essere abolita sarà infatti la FP4, con la gara Sprint che verrà svolta nel pomeriggio in base ai risultati ottenuti in qualifica. La Sprint Race darà punti in ottica Mondiale, ma i risultati della gara del sabato non verranno utilizzati per comporre la griglia della domenica come accade in Formula 1.