MotoGP Austria: Bagnaia si prende la scena e accorcia su Quartararo

motogp austria

Il pilota Ducati conquista il terzo successo di fila e guadagna cinque punti fondamentali sul Diablo

Bagnaia cala il tris in Austria























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia vince il GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di MotoGP. Il pilota del team Ducati trionfa davanti al francese Fabio Quartararo e al compagno di box Jack Miller, giù dal podio Luca Marini. Col successo del Red Bull Ring Bagnaia accorcia di 5 punti su Quartararo, che resta leader del Mondiale con 32 punti su Aleix Espargarò (sesto) e 44 proprio su Pecco. Sfortuna per Bastianini, che a causa di un problema alla sua Desmosedici del team Gresini è stato costretto al ritiro.

Vincere aiuta a vincere, ma riuscirci per tre weekend di fila non è da tutti. Ma Francesco Bagnaia, che sogna di poter dire la sua nella corsa al Mondiale, non è un pilota come gli altri e dai momenti di difficoltà è sempre capace di uscirne più forte di prima. Così, al Red Bull Ring da sempre terra di conquista di Ducati, Pecco cala il tris di successi in altrettante gare e dopo Assen e Silverstone aggiunge anche Zeltweg alla lista delle piste delle ultime settimane vissute e concluse col gradino più alto del podio. Un successo di spessore, ancor più importante se alle spalle della Desmosedici numero 63 si piazza la Yamaha numero 20 di Fabio Quartararo che da un lato allunga in generale su Aleix Espargarò, ma dall'altra vede diminuire di cinque punti il vantaggio sullo stesso Bagnaia. Ora il francese è lontano "soltanto" 44 punti per l'italiano, mentre il pilota Aprilia è a 32 punti.

Sul podio, oltre al citato Fabio Quartararo, sale anche Jack Miller che col "Diablo" si è reso protagonista di una lotta serrata. Ad avere la meglio, alla fine, è stato proprio il francese con un sorpasso al cardiopalma sulla chicane, un taglio interno che ha regalato al campione il secondo gradino del podio ai danni dell'australiano. Sembravano destinati al podio anche Enea Bastianini e Jorge Martìn, i due piloti che si contendono il posto nel 2023 in Ducati factory, ma alla fine entrambi sono stati penalizzati dalle proprie moto. La "Bestia" si arrende dopo pochi giri a causa di un guaio tecnico alla sua Desmosedici del team Gresini mentre era terzo, "Martìnator" invece cade a pochi giri dalla conclusione e riesce a risalire in sella chiudendo 10°.

Giù dal podio si piazza quindi Luca Marini, al termine di una gara super per lui e il team Mooney VR46. Alle spalle dell'italiano chiudono in top 10 Zarco, Aleix Espargarò, Brad Binder, Alex Rins, Bezzecchi e il citato Martìn.

A punti anche Fabio Di Giannantonio che precede Oliveira, Vinales, Alex Marquez e Andrea Dovizioso. Fuori dalla zona punti Pol Espargarò, mentre sono stati costretti al ritiro Mir (caduto al primo giro), Morbidelli, Darryn Binder e Takaaki Nakagami.