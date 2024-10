MotoGp, Gp Australia: vittoria per Marquez, Martin allunga su Bagnaia

Una delle peggiori partenze della storia della MotoGp non priva Marc Marquez della vittoria a Phillip Island, la quarta in stagione per il futuro pilota ufficiale Ducati. Lo spagnolo risale dalla 13a posizione, dopo che una pellicola a strappo della visiera gli si era infilata sotto la ruota facendolo pattinare al via, e vince il Gp d'Australia con autorevolezza. "Avevo un enorme insetto sulla visiera", racconterà Marc, che da lì in poi effettua una gara semplicemente perfetta. In poche curve si porta in sesta posizione, per poi arrivare a ridosso di Bagnaia e superarlo agevolmente. A quel punto è sfida a due con Jorge Martin, ma il passo dell'ex Hrc è nettamente migliore. Marquez e il connazionale duellano nel quartultimo giro, con risposta e controrisposta a 350km/h, e la spunta proprio Marc.