MotoGP Australia, Vinales contro Bezzecchi: "La prossima volta non mi porrò limiti anche io"

Marco Bezzecchi e Maverick Vinales non hanno riportato danni fisici gravi nell'incidente che li ha visti protagonisti nella Sprint della MotoGP in Australia. Ma lo spagnolo, tamponato dall'italiano a forte velocità all'ingresso della curva 1, ha avuto parole molto dure per l'avversario. "Se non fanno qualcosa, la prossima volta correrò alla morte anche io, senza pormi dei limiti", le sue parole riferite da Marca.