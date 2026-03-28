MotoGP Austin, Martin cade mentre festeggia la vittoria

Singolare incidente per Jorge Martin. Dopo aver tagliato per primo il traguardo della sprint Race di MotoGP ad Austin, lo spagnolo, raggiante per essere tornato al successo che gli mancava da Sepang 2024, ha iniziato una lunga impennata di festeggiamento. Ma quando ha riportato la ruota anteriore sull'asfalto ha perso il controllo della sua Aprilia, è caduto ed è scivolato a lungo sulla pista per fortuna senza conseguenze. Lo spagnolo è reduce da un 2025 costellato di infortuni. Almeno per una notte è il leader della classifica mondiale, un punto sopra Marco Bezzecchi.