Ad Austin Bezzecchi cade, Martin vince la Sprint e va in testa al Mondiale

LA GARA

I dieci giri della Sprint Race di Austin danno vita a un autentico caleidoscopio di emozioni, da cui esce vittorioso un protagonista a sorpresa: Jorge Martin torna al successo con una grandissima prova, azzeccando la scelta della gomma e tornando in testa al Mondiale. Le emozioni arrivano sin dal via, con la grande partenza e la fuga di Pecco Bagnaia. Dietro succede di tutto, con Bezzecchi che scivola in settima posizione e una doppia caduta: Marquez è troppo ottimista nella staccata e travolge Di Giannantonio (partito dalla pole), condannando entrambi a dire addio alle proprie ambizioni. Bagnaia raggiunge un secondo e mezzo di vantaggio, mentre alle sue spalle si posizionano Acosta e un ottimo Mir, in calo per il deterioramento della sua gomma morbida: le Aprilia di Martin e Bezzecchi superano così i due spagnoli, mettendosi all'inseguimento del leader e dando vita a un bel duello. Bez supera il compagno di squadra e rivale, ma osa troppo nel ritmo: la sua moto gli dà un paio di segnali di "malcontento", poi ecco la caduta che chiude la sua gara e lo vede perdere la testa del Mondiale. Martin, infatti, non è solo secondo, ma chiude anche in modo straordinario: girando quasi un secondo più veloce di Bagnaia, lo riacciuffa e lo supera agevolmente. Trionfa dunque lo spagnolo ed ex campione del mondo, che inizia a mettersi alle spalle l'annata terribile che aveva vissuto l'anno scorso: Martin precede Bagnaia e Acosta, con Bastianini quarto in rimonta davanti ad Alex Marquez e Marini. Punti per Ogura, Fernandez e Zarco, con Quartararo 11° e a secco in una gara ricca d'emozioni e colpi di scena. Nei giri finali cade anche Mir, ma soprattutto la Sprint Race fa cambiare il leader del Mondiale: ora guida Martin con 57 punti, +1 su Bezzecchi e +8 su Acosta. Domani alle 22 la gara, che potrebbe cambiare ancora le carte: Bezzecchi e Marini saranno penalizzati di due posizioni per aver ostacolato dei rivali in qualifica, con Bez che scatterà quarto e dovrà rimontare.