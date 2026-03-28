MotoGP Austin, Marquez vola nelle pre-qualifiche

28 Mar 2026 - 11:52
Marc Marquez ad Austin 2026 © Getty Images

Marc Marquez ad Austin 2026 © Getty Images

Marc Márquez venerdì ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Austin, chiudendo in 2:00.927 e sfiorando il record della pista. Lo spagnolo, protagonista anche di una caduta nelle FP1 con alcune abrasioni, è tornato in pista imponendo il proprio ritmo sul tracciato texano. Alle sue spalle Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, terzo al termine di una giornata sempre nelle posizioni di vertice. Bene anche Marco Bezzecchi, quarto, mentre chiude ottavo Francesco Bagnaia, autore comunque di un ritmo incoraggiante. Accedono direttamente al Q2 anche Luca Marini, nono, ed Enea Bastianini, decimo. In una sessione segnata da diverse cadute, resta elevato l'equilibrio in pista con valori ancora difficili da definire in vista delle qualifiche. Il programma prosegue oggi con le qualifiche dalle 16.50 e la Sprint Race alle 21.

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